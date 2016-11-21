Сергей Веденеев: Игроки обороны «Зенита» не только не сыграны, но и находятся в плохой форме

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об игре питерцев с «Крыльями Советов» (3:1).

«У меня даже вопрос иногда возникал: почему «Крылья» на последнем месте идут?! Разницы в классе между командами периодически совершенно не ощущалось. Когда мяч получал Йоан Молло - защитника «Зенита» ничего с ним сделать не могли. К сожалению, для самарцев, у них нет хорошего форварда, который мог бы открываться под классные передачи француза.

Игроки обороны хозяев поля, а также опорные полузащитники, очевидно, не только не сыграны, но и находятся в плохой форме. Они проигрывали в скорости, в интенсивности борьбы. Думаю, не только у меня до третьего гола «Зенита» не было уверенности, что победу удастся удержать. Нервозное состояние передалось и Луческу, который концовку матча провёл на ногах. Большим откровением стала игра «Зенита», команда действовала крайне ненадёжно в обороне», - сказал Веденеев.

Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. На гол Кристиана Паскуато сине-бело-голубые ответили дублем Артема Дзюбы, еще один гол забил Милан Родич в свои ворота.

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