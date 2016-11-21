Сергей Веденеев: Игроки обороны «Зенита» не только не сыграны, но и находятся в плохой форме
Чемпион СССР в
составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об игре питерцев с «Крыльями
Советов» (3:1).
«У меня даже вопрос иногда возникал: почему
«Крылья» на последнем месте идут?! Разницы в классе между командами
периодически совершенно не ощущалось. Когда мяч получал Йоан Молло - защитника
«Зенита» ничего с ним сделать не могли. К сожалению, для самарцев, у
них нет хорошего форварда, который мог бы открываться под классные передачи
француза.
Игроки обороны хозяев поля, а также опорные полузащитники,
очевидно, не только не сыграны, но и находятся в плохой форме. Они проигрывали
в скорости, в интенсивности борьбы. Думаю, не только у меня до третьего гола
«Зенита» не было уверенности, что победу удастся удержать. Нервозное
состояние передалось и Луческу, который концовку матча провёл на ногах. Большим
откровением стала игра «Зенита», команда действовала крайне ненадёжно
в обороне», - сказал Веденеев.
Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. На гол Кристиана Паскуато сине-бело-голубые ответили дублем Артема Дзюбы, еще один гол забил Милан Родич в свои ворота.
Чемпионат России
14-й тур
Матч
Зенит - Крылья Советов - 3:1 (2:1)
Голы
Паскуато 4 (0:1). Дзюба 10 (1:1). Родич 37 (2:1 - автогол). Дзюба 89 (3:1 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Мак (Шатов, 72), Маурисио, Жулиано (Джорджевич, 79), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Маргасов (Ткачёв, 67), Родич, Башкиров, Молло, Паскуато (Чочиев, 84), Корниленко
Предупреждения:
Маурисио, 69 - Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция