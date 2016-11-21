Хосеп Гвардиола: Возможно я ошибся, не включив Туре в заявку на Лигу чемпионов
Главный тренер
«Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал ошибку в том, что не включил
ивуарийского полузащитника Яя Туре в заявку команды на Лигу чемпионов.
«Да, возможно
я ошибся, когда не включил Туре в заявку на Лигу чемпионов. Я много
разговаривал с полузащитником, ведь мы знакомы еще с «Барселоны». Хорошо его
знаю, не только как футболиста. А в его игровых качествах сомневаться не
приходится. Если наша команда пробьется в плей-офф Лиги чемпионов, то мы с
помощниками будем принимать решение по дозаявке», - цитирует Гваридиолу Goal.com.
Напомним, в матче 12-го тура с «Кристал Пэлас» (2:1) Туре впервые в сезоне появился на поле. До этого он не выступал, так как Гвардиола требовал извинений за слова агента Туре Дмитрия Селюка. 33-летний ивуариец забил два мяча в этом матче, тем самым принес победу своей команде.
Чемпионат Англии
12-й тур
Матч
Кристал Пэлас - Манчестер Сити - 1:2 (0:1)
Голы
Туре 39 (0:1). Уикхэм 66 (1:1). Туре 83 (1:2).
Состав
Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли (Сако, 86), Уорд, Данн, Томкинс, МакАртур, Панчон, Таунсенд (Уикхэм, 46), Заха, Кабай, Бентеке К. (Ли Чун Юн, 81)
Манчестер Сити: Браво, Компани (Сабалета, 37), Коларов, Отаменди, Санья, Туре, Нолито (Силва, 67), Стерлинг, де Брюйне, Фернандиньо, Агуэро (Фернандо, 86)
Предупреждения:
Уикхэм, 78 - Отаменди, 56; Нолито, 62
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
19 ноября 18:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция