Хосеп Гвардиола: Возможно я ошибся, не включив Туре в заявку на Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал ошибку в том, что не включил ивуарийского полузащитника Яя Туре в заявку команды на Лигу чемпионов.

«Да, возможно я ошибся, когда не включил Туре в заявку на Лигу чемпионов. Я много разговаривал с полузащитником, ведь мы знакомы еще с «Барселоны». Хорошо его знаю, не только как футболиста. А в его игровых качествах сомневаться не приходится. Если наша команда пробьется в плей-офф Лиги чемпионов, то мы с помощниками будем принимать решение по дозаявке», - цитирует Гваридиолу Goal.com.

Напомним, в матче 12-го тура с «Кристал Пэлас» (2:1) Туре впервые в сезоне появился на поле. До этого он не выступал, так как Гвардиола требовал извинений за слова агента Туре Дмитрия Селюка. 33-летний ивуариец забил два мяча в этом матче, тем самым принес победу своей команде.

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