Алексей Марченко получил травму в матче с «Калгари»
Российский
защитник «Детройта» Алексей Марченко в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари»
получил травму и не смог продолжить игру.
«Алексей
Марченко покинул игру из-за травмы верхней части тела. Сегодня на лед он не
вернется», - сообщает пресс-служба клуба.
24-летний
россиянин во втором периоде попал под жесткий силовой прием Мешеля Ферланда.
Стоит отметить, что счет в матче открыл Томаш Татар с передачи Алексея. Это уже пятая результативная передача защитника в сезоне.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Детройт - Калгари - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы:
Татар (Абделькадер, Марченко), 8:06 (1:0). Хетеуэй (Хэмилтон, Ферланд), 23:40 (1:1). Стэйджан (Хэмилтон, Шинкарук), 42:31 (1:2). Манта (Зеттерберг, Нюквист), 47:59 (2:2). Баклунд (Фролик, Хэмилтон), 52:14 (2:3).
Место и дата
21 ноября 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция