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Алексей Марченко получил травму в матче с «Калгари»

Источник:  ХК «Детройт Ред Уингз»Комментарии

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» получил травму и не смог продолжить игру.

«Алексей Марченко покинул игру из-за травмы верхней части тела. Сегодня на лед он не вернется», - сообщает пресс-служба клуба.

24-летний россиянин во втором периоде попал под жесткий силовой прием Мешеля Ферланда.

Стоит отметить, что счет в матче открыл Томаш Татар с передачи Алексея. Это уже пятая результативная передача защитника в сезоне.

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Детройт - Калгари - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы:

Татар (Абделькадер, Марченко), 8:06 (1:0). Хетеуэй (Хэмилтон, Ферланд), 23:40 (1:1). Стэйджан (Хэмилтон, Шинкарук), 42:31 (1:2). Манта (Зеттерберг, Нюквист), 47:59 (2:2). Баклунд (Фролик, Хэмилтон), 52:14 (2:3).

Место и дата

21 ноября 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

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