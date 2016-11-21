«Детройт» проиграл «Калгари». Марченко отдал голевую передачу и получил травму
В матче
регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» на домашнем льду проиграл «Калгари» со
счетом 2:3.
В составе
победителей отличились Гармент Хетеуэй, Мэтт Стэйджан и Микаэль Баклунд, у
хозяев льда шайбы забросили Томаш Татар и Энтони Манта.
Российский
защитник «Детройта» Алексей Марченко отдал результативную передачу в матче, а
затем во втором периоде попал под силовой прием Мишеля Ферланда и не смог
продолжить игру из-за травмы верхней части тела.
После этого
матча в активе обеих команд по 17 очков, но «Детройт» расположился на 14-м
месте в Западной конференции, а канадский коллектив на 11-й строчке на Востоке.
Для обеих команд следующим соперником станет «Баффало», только «Калагари» сыграет 22 ноября, а «Детройт» двумя днями позже.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Детройт - Калгари - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы:
Татар (Абделькадер, Марченко), 8:06 (1:0). Хетеуэй (Хэмилтон, Ферланд), 23:40 (1:1). Стэйджан (Хэмилтон, Шинкарук), 42:31 (1:2). Манта (Зеттерберг, Нюквист), 47:59 (2:2). Баклунд (Фролик, Хэмилтон), 52:14 (2:3).
Место и дата
21 ноября 03:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция