«Детройт» проиграл «Калгари». Марченко отдал голевую передачу и получил травму

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» на домашнем льду проиграл «Калгари» со счетом 2:3.

В составе победителей отличились Гармент Хетеуэй, Мэтт Стэйджан и Микаэль Баклунд, у хозяев льда шайбы забросили Томаш Татар и Энтони Манта.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко отдал результативную передачу в матче, а затем во втором периоде попал под силовой прием Мишеля Ферланда и не смог продолжить игру из-за травмы верхней части тела.

После этого матча в активе обеих команд по 17 очков, но «Детройт» расположился на 14-м месте в Западной конференции, а канадский коллектив на 11-й строчке на Востоке.

Для обеих команд следующим соперником станет «Баффало», только «Калагари» сыграет 22 ноября, а «Детройт» двумя днями позже.

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