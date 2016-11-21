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Виктор Озеров: «Лужники» нигде не отстают, а по ряду работ даже опережают график

Источник:  ИзвестияКомментарии

Член временной комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Виктор Озеров оценил текущее состояние стройки «Лужников».

«Ключевой вопрос, который меня интересовал во время визита на арену, — вписываются ли все работы в график или нет. Я получил ответ, который дает оптимизм. «Лужники» нигде не отстают, а по ряду работ даже опережают существующий график. Думаю, сомнений в конечном успехе быть не может. Контроль со стороны Министерства спорта РФ, мэра Москвы Сергея Собянина и нашей комиссии ведется достаточно жесткий, поэтому эксцессов не будет», - сказал Озеров.

Напомним, в настоящее время «Лужники» реконструируют к чемпионату мира 2018 году. Основные строительные работы планируется закончить в этом году. После реконструкции вместимость стадиона увеличится с 78 до 81 тысячи зрителей. Арена примет матч открытия, а также полуфинал и финал чемпионата мира.

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