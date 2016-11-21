Виктор Озеров: «Лужники» нигде не отстают, а по ряду работ даже опережают график
Член временной
комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Виктор Озеров оценил текущее
состояние стройки «Лужников».
«Ключевой вопрос, который меня
интересовал во время визита на арену, — вписываются ли все работы в график
или нет. Я получил ответ, который дает оптимизм. «Лужники» нигде не отстают, а
по ряду работ даже опережают существующий график. Думаю, сомнений в конечном
успехе быть не может. Контроль со стороны Министерства спорта РФ, мэра Москвы
Сергея Собянина и нашей комиссии ведется достаточно жесткий, поэтому эксцессов
не будет», - сказал Озеров.
Напомним,
в настоящее время «Лужники» реконструируют к чемпионату мира 2018
году. Основные строительные работы планируется закончить в этом году. После
реконструкции вместимость стадиона увеличится с 78 до 81 тысячи зрителей. Арена
примет матч открытия, а также полуфинал и финал чемпионата мира.