Три очка Картера помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Анахайм»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Анахайм» со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Джефф Картер и один раз отличился Дрю Даути, в составе хозяев льда шайбы забросили Кевин Биекса и Рикард Ракелль.

После этого матча обе команды Западной конференции имеют в активе 21 очко, но из-за разницы количества побед «Анахайм» расположился на третьем месте, а «Лос-Анджелес» двумя строчками ниже.

НХЛ

Регулярный чемпионат