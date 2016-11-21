Три очка Картера помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Анахайм»
В матче
регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Анахайм» со счетом
3:2.
В составе
победителей дубль оформил Джефф Картер и один раз отличился Дрю Даути, в
составе хозяев льда шайбы забросили Кевин Биекса и Рикард Ракелль.
После этого матча обе команды Западной конференции имеют в активе 21 очко, но из-за разницы количества побед «Анахайм» расположился на третьем месте, а «Лос-Анджелес» двумя строчками ниже.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Анахайм - Лос-Анджелес - 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)
Голы:
Даути (Картер), 22:15 (0:1). Картер (Тоффоли, Пирсон), 32:21 (0:2). Картер (Даути, Мартинес), 33:35 (0:3). Верметт (Линдхольм), 43:34 (1:3). Ракелль (Сильверберг, Линдхольм), 48:36 (2:3).
Место и дата
21 ноября 04:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
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