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Денис Давыдов: Пример Видича и Ивановича вдохновляет

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов заявил, что мечтает стать в будущем игроком «Челси».

«В детстве фанател от Майкла Оуэна, хотя болею я за «Челси». Но Оуэн был очень крутой! Дело не в одном голе Аргентине, а вообще в его игре. Быстрый, резкий, наглый, забивной парень. Очень классно играл. Плюс у моего друга была майка Оуэна. Я ему очень завидовал… В детстве какое-то время родители не могли позволить себе купить мне футболку. Дорого слишком. Первая моя майка – Бартез. То есть скорее вратарский свитер, но без рукавов. Так что обводил я всех в майке голкипера.


В каком возрасте планирую играть за «Челси»? Оптимально было бы в 25 лет. Что для этого нужно сделать? Играть в футбол. Постоянно, регулярно. На уровне РФПЛ – это минимум. Пример Видича и Ивановича вдохновляет. Сейчас я играю процентов на 40 своих возможностей, не больше», - сказал Давыдов «Чемпионат.com».

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