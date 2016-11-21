«Лейкерс» проиграл «Чикаго», Мозгов набрал восемь очков
В матче
регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» проиграл «Чикаго» со счетом 110:118
(30:30, 31:32, 24:28, 25:28)
Самым
результативным в матче стал игрок гостей Джимми Батлер, на счету которого 40 очков.
У хозяев площадке больше всех набрал Ли Уильямс – 25 очков.
Российский центровой
«Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 21 минуту и за это время заработал
восемь очков, совершил два подбора, одну передачу, четыре перехвата и один фол.
После этого
матча команда из Лос-Анджелеса расположилась на седьмом месте в Западной
конференции, а «Чикаго» на пятой строчке на Востоке.
В следующем туре «Лейкерс» 23 ноября примет «Оклахому», а «Чикаго» в этот же день сыграет с «Денвером».
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
21 ноября 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция