«Лейкерс» проиграл «Чикаго», Мозгов набрал восемь очков

В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» проиграл «Чикаго» со счетом 110:118 (30:30, 31:32, 24:28, 25:28)

Самым результативным в матче стал игрок гостей Джимми Батлер, на счету которого 40 очков. У хозяев площадке больше всех набрал Ли Уильямс – 25 очков.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 21 минуту и за это время заработал восемь очков, совершил два подбора, одну передачу, четыре перехвата и один фол.

После этого матча команда из Лос-Анджелеса расположилась на седьмом месте в Западной конференции, а «Чикаго» на пятой строчке на Востоке.

В следующем туре «Лейкерс» 23 ноября примет «Оклахому», а «Чикаго» в этот же день сыграет с «Денвером».

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