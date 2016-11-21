Геннадий Орлов: Лодыгин сейчас даже резвее, чем Акинфеев
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил игру вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина в матче с «Крыльями Советов» (3:1).
- Юра провел потрясающий матч. Дело не в том, что он классно отбивал и ловил, хотя это самое главное для вратаря, а в том, как он вел игру. Лодыгин выбрасывал мяч рукой так, что заставлял команду бежать вперед, сразу начинал атаку. Мяч может быть врагом вратаря, но сегодня Лодыгин был с ним на ты. Ну какой там Селихов или Лунев? Лодыгин – настоящий вратарь, по данным никто с ним не сравнится. Он сейчас был даже резвее, чем Акинфеев. Какой же он вытащил мяч из верхнего угла, прыгнул и двумя руками достал, просто класс!
При этом «Зенит» пропустил, но Лодыгин здесь не виноват. Грубейшую ошибку совершил Анюков, который всегда остается последним на стандартах. Мяч был у него на ноге, он должен был отдать его назад вратарю. Видимо, Александр рассчитывал, что соперник не убежит, но Молло-то самый быстрый футболист в чемпионате, - цитирует Орлова «Матч ТВ».
Напомним, «Зенит» в матче 14-го тура чемпионата России дома обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1. На гол Кристиана Паскуато сине-бело-голубые ответили дублем Артема Дзюбы, еще один гол забил Милан Родич в свои ворота.
Матч
Зенит - Крылья Советов - 3:1 (2:1)
Голы
Паскуато 4 (0:1). Дзюба 10 (1:1). Родич 37 (2:1 - автогол). Дзюба 89 (3:1 - пен.).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков (Юсупов, 66), Новосельцев, Ломбертс, Чернов, Мак (Шатов, 72), Маурисио, Жулиано (Джорджевич, 79), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Ятченко, Надсон, Таранов, Маргасов (Ткачёв, 67), Родич, Башкиров, Молло, Паскуато (Чочиев, 84), Корниленко
Предупреждения:
Маурисио, 69 - Надсон, 22; Таранов, 52; Маргасов, 63
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция