Шипулин и Цветков выступят в смешанной эстафете на Кубке мира в Эстерсунде, Бабиков - в сингл-миксте

Российские биатлонисты Антон Шипулин, Антон Бабиков и Максим Цветков выступят в смешанных эстафетах на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, сообщает официальный сайт СБР.

Шипулин и Цветков примут участие в смешанной эстафете, которая состоится 27 ноября. Бабиков выступит в сингл-миксте, который состоится в этот же день, но позже по времени.

Евгений Гараничев на этапе Кубка мира в Эстерсунде выйдет на старт в личных гонках. Полностью состав на шведский этап Кубка мира будет назван по итогам первого этапа Кубка IBU в норвежском Бейтоштолене.