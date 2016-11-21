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Семак отказался от должности в РФС ради тренерской карьеры

Источник:  «Известия»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко предлагал бывшему капитану сборной России Сергею Семаку стать спортивным директором или вице-президентом РФС. Однако 40-летний специалист отказался от этого предложения.

Семак хочет продолжать свою тренерскую карьеру. 

- Я всегда симпатизировал Сергею как футболисту и как тренеру, - цитируют Виталия Мутко «Известия». - Желаю ему успехов во всех его начинаниях. Что касается наших разговоров о возможной работе в РФС, то я бы не хотел предавать их огласке. Пусть они останутся между нами. 

По информации «Известий», сейчас Семак получает тренерскую лицензию Pro, которая позволит ему стать главным тренером одной из команд РФПЛ или ФНЛ. 

Контракт Семака с «Зенитом» действует до середины 2018 года, но в случае появления достойного предложения тренер готов покинуть петербургскую команду уже в зимний трансферный период. 

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