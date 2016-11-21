Ничья Карякина и Карлсена, восемь очков Мозгова и травма Марченко. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.

1). «Интер» вырвал ничью в миланском дерби, забив в компенсируемое время. Послематчевые комментарии тренеров: Винченцо Монтелла («Милан); Стефано Пиоли («Интер»).

2). Ницца одержала победу над «Сент-Этьеном» и вернулась на первое место в чемпионате Франции.

3). «Атлетик» дома обыграл «Вильярреал», Денис Черышев на поле так и не появился.

4). Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал ошибку в том, что не включил Яя Туре в заявку команды на Лигу чемпионов.

5). «Детройт» на домашнем льду проиграл «Калгари». Алексей Марченко отдал голевую передачу и получил травму верхней части тела.

6). Восемь очков Тимофея Мозгова не помогли «Лейкерс» в матче с «Чикаго».

7). Энди Маррэй обыграл Новака Джоковича и стал победителем Итогового турнира АТР, оставшись первой ракеткой мира.

8). Сергей Карякин и Магнус Карлсен продолжают играть вничью. Седьмая партия подряд не может выявить победителя. Комментарии главных героев события: Сергей Карякин; Магнус Карлсен.

9). Американский автогонщик Джимми Джонсон стал семикратным чемпионом NASCAR. В финальной гонке, стартовав с 40-й позиции, пришел к финишу первым.

10). Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Виктория Сливко и Ольга Подчуфарова выступят на первом этапе Кубка мира по биатлону.

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