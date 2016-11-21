Ничья Карякина и Карлсена, восемь очков Мозгова и травма Марченко. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать день с
главных новостей утра понедельника.
1). «Интер» вырвал ничью в миланском дерби, забив
в компенсируемое время. Послематчевые комментарии тренеров: Винченцо Монтелла («Милан);
Стефано Пиоли («Интер»).
2). Ницца
одержала победу над «Сент-Этьеном» и вернулась на первое место в чемпионате
Франции.
3). «Атлетик» дома
обыграл «Вильярреал», Денис Черышев на поле так и не появился.
4). Главный
тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признал ошибку в том, что не включил Яя
Туре в заявку команды на Лигу чемпионов.
5). «Детройт»
на домашнем льду проиграл «Калгари». Алексей Марченко отдал голевую передачу и
получил травму верхней части тела.
6). Восемь очков Тимофея Мозгова не помогли «Лейкерс»
в матче с «Чикаго».
7). Энди Маррэй
обыграл Новака Джоковича и стал победителем Итогового турнира АТР, оставшись
первой ракеткой мира.
8). Сергей
Карякин и Магнус Карлсен продолжают играть вничью. Седьмая партия подряд не
может выявить победителя. Комментарии главных героев события: Сергей Карякин;
Магнус Карлсен.
9).
Американский автогонщик Джимми Джонсон стал семикратным чемпионом NASCAR. В
финальной гонке, стартовав с 40-й позиции, пришел к финишу первым.
10). Татьяна
Акимова, Светлана Слепцова, Виктория Сливко и Ольга Подчуфарова выступят на
первом этапе Кубка мира по биатлону.
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