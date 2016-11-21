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Татьяна Тарасова: Не стоит ставить крест на Ковтуне

Источник:  Р-СпортКомментарии

Известный российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуриста Максима Ковтуна на Гран при в Китае, где он занял седьмое место.

- У Максима очень большие нагрузки, но я думаю, что он с ними справится и во второй половине сезона будет уже стабильным. Он очень расстроен, и я вижу это. Могу сказать, что он идет очень постепенно, звезд с неба не хватает, но я вижу его на тренировках, и тренироваться он стал больше и спокойнее, и объем работы у него стал больше. Ему 21 год, и я не думаю, что мы будем ставить крест на спортсменах такого возраста, тем более поменявших тренера.

Я вижу, что работает он по-человечески и много – гораздо больше, чем работал до этого. Он находится в нормальной физической форме, очень похудел. Думаю, он справится, - цитирует Тарасову «Р-Спорт». 

Сейчас Ковтун тренируется у Инны Гончаренко. В конце октября фигурист занял седьмое место на этапе Гран-при в Чикаго, а в субботу финишировал седьмым в Пекине.

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