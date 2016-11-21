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Маррэй сохранил первую строчку рейтинга ATP

Источник:  ATPКомментарии

На официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.

Лидером рейтинга остался британец Энди Маррэй, который одержал победу на Итоговом турнире ATP. В финале он обыграл вторую ракетку мира - серба Новака Джоковича. В тройку поднялся канадец Милош Раонич, который дошел за полуфинала Итогового турнира ATP, но проиграл в шаге от финала Маррэю.

Российский теннисист Андрей Кузнецов остался на 46 строчке, Карен Хачанов и Михаил Южный потеряли по пункту, а вот Константин Кравчук поднялся на одну строчку вверх. Даниил Медведев замкнул первую сотню рейтинга, потеряв две позиции.  

Рейтинг АТР

21 ноября 

1 (1). Энди Маррэй (Великобритания) — 12685 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 11780,

3 (4). Милош Раонич (Канада) - 5450,

4 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5315,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) — 4905,

6 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3650, 

7 (6). Гаэль Монфис (Франция) — 3625,

8 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3415,

9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 3300,

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) — 3060…

46 (46). Андрей Кузнецов (Россия) — 970…

53 (52). Карен Хачанов (Россия) — 863…

57 (56). Михаил Южный (Россия) — 826…

81 (82). Константин Кравчук (Россия) — 683...

100 (98). Даниил Медведев (Россия) - 611.  

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