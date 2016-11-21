«Ливерпуль» готов заплатить за Промеса 30 млн евро

«Ливерпуль» готов заплатить за полузащитника «Спартака» Квинси Промеса около 30 миллионов евро, сообщает Daily Star.

Английский клуб попытается приобрести голландца уже зимой. По информации источника, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп лично заинтересован в трансфере Промеса, потому что нуждается в усилении линии нападения. Пока англичане не сделали официального предложения «Спартаку».

Контракт Промеса с московским клубом рассчитан до 2021 года. Голландец перешел в «Спартак» в 2014 году и в 72 матче забил 36 голов.