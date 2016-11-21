Главный тренер сборной Исландии: Футболисты в России живут богато, поэтому они не амбициозны

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон считает, что жизнь в России и в Англии для футболистов слишком легкая.

- В футболе слишком много денег. Это факт. Может быть, жизнь в России и в Англии для футболистов слишком легкая. Они становятся слишком богатыми слишком рано. Чем хорош любительский футбол, так это тем, что вы все время хотите становиться лучше, лучше и лучше, потому что вы хотите достичь какого-то стандарта. Вы амбициозны. А когда вы становитесь очень богаты слишком рано, вы перестаете быть амбициозными. Ваша жизнь слишком легка. Может быть, это одна из причин, - сказал Хадльгримссон в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что сборная Исландии на Евро-2016 дошла до четвертьфинала. Сборная России под руководством Леонида Слуцкого не смогла выйти из группы на чемпионате Европы, проиграв Словакии и Уэльсу и сыграв вничью с Англией.