Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Динамо Москва
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Терек- : -Томь
Футбол  Вест Бромвич- : -Бёрнли
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Главный тренер сборной Исландии: Футболисты в России живут богато, поэтому они не амбициозны

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон считает, что жизнь в России и в Англии для футболистов слишком легкая.

- В футболе слишком много денег. Это факт. Может быть, жизнь в России и в Англии для футболистов слишком легкая. Они становятся слишком богатыми слишком рано. Чем хорош любительский футбол, так это тем, что вы все время хотите становиться лучше, лучше и лучше, потому что вы хотите достичь какого-то стандарта. Вы амбициозны. А когда вы становитесь очень богаты слишком рано, вы перестаете быть амбициозными. Ваша жизнь слишком легка. Может быть, это одна из причин, - сказал Хадльгримссон в интервью «Р-Спорт». 

Напомним, что сборная Исландии на Евро-2016 дошла до четвертьфинала. Сборная России под руководством Леонида Слуцкого не смогла выйти из группы на чемпионате Европы, проиграв Словакии и Уэльсу и сыграв вничью с Англией.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Аршавин: Может на меня еще обратят внимание, и тема сборной «всплывет»Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин порассуждал, сможет ли он вернуться в национальную команду.В интернете появилось видео речи Роналду после победы на Евро-2016В интернете появилась видеозапись речи нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после победы над Францией в финале чемпионата Европы, сообщает Lenta.ru.День в истории. Дмитрию Булыкину – 37 лет!20 ноября свой 37-й день рождения отмечает бывший нападающий московского «Локомотива», бельгийского «Андерлехта», голландского «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин.Сеанс российского стриптиза. Колонка Юрия ЦыбаневаСеанс российского стриптиза. Колонка Юрия ЦыбаневаГод сборной России стал небывало жестокой расплатой за тотальное наше футбольное недомыслие.Роберт Мак: Россия – одна из важнейших стран Европы, в том числе в футболеПолузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился мнением о сборной России по футболу.«Весна-осень не поможет российскому футболу». Речь Луческу перед «Крыльями»«Весна-осень не поможет российскому футболу». Речь Луческу перед «Крыльями»Сонный Жулиано, внезапные Кафу и Неста, неторопливый Луческу, эффективный Джорджевич и другие персонажи открытой тренировки «Зенита».Мирча Луческу: Для сборных России и Румынии игра была подготовительнойГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о товарищеской игре между сборными России и Румынии.Борис Игнатьев: Я бы не стал зацикливаться на результатах сборной, это сейчас не главноеБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев подвел первые итоги выступления футболистов под руководством Станислава Черчесова.Александр Самедов: Не слишком серьезно отношусь к рейтингу ФИФАПолузащитник сборной России Александр Самедов сказал, что он не придает большого значения месту команды в рейтинге ФИФА.Александр Самедов: Я сбил Кокорина в матче с Катаром – кричал, чтобы он отдал пас мнеПолузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о моменте в товарищеском матче со сборной Катара. Он сказал, что помешал Александру Кокорину распорядиться выгодной возможностью.«Сборной России нужен Кадыров с микрофоном». Итоги года от Евгения Ловчева«Сборной России нужен Кадыров с микрофоном». Итоги года от Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» подвел итоги года для нашей национальной команды.Александр Лукашенко: Сборные России и Белоруссии заслуживают сами знаете чегоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что игра футбольных сборных России и Белоруссии в преддверии чемпионата мира 2018 года не заслуживает положительных оценок.База сборной России на Кубке конфедераций, скорее всего, будет на Арене ЦСКАСтало известно, где сборная России, скорее всего, будет готовиться во время Кубка конфедераций.Кокорин – худший. Кто что показал в ноябрьских матчах сборной РоссииКокорин – худший. Кто что показал в ноябрьских матчах сборной России«Советский спорт» публикует ТТД игроков, принявших участие в ноябрьских матчах сборной России с Катаром и Румынией.Владимир Пильгуй: Результат на Евро – это наш максимумБывший голкипер «Динамо» и сборной СССР Владимир Пильгуй подвел итоги года для сборной России.Станислав Черчесов: Джикия попал в сборную неслучайноГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы защитника «Амкара» Георгия Джикии в национальной команде.Дмитрий Сенников: Черчесову нужно строить молодую командуБывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников подвел итоги выступлений сборной России в 2016 году.Станислав Черчесов: В Катаре скорее был сборГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов сравнил матч с командой Катара с тренировочным сбором.Станислав Черчесов: Кокорин набегал спринтов больше всех в командеГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру нападающего национальной команды Александра Кокорина.Станислав Черчесов: У каждого был свой КатарГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем состоянии после матча с командой Румынии (1:0).

Россия
Россиякалендарьстатистика
Исландия
Исландиякалендарьстатистика
Чемпионат Европы
Чемпионат Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение