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Началась регистрация команд-участниц турнира за Кубок «Советского Спорта»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Началась регистрация команд-участниц турнира за Кубок «Советского Спорта». 

Напомним, что в Москве 11 декабря  состоится Всероссийский волейбольный турнир «II Кубок газеты Советский Спорт». В турнире сможет принять участие абсолютно любая команда из любого региона России, а также из стран ближнего зарубежья. Список команд пополняется с каждым днём.  Организаторы мероприятия: газета «Советский Спорт» и Спортивное агентство «Лига Виктори».

Для участия необходимо сформировать волейбольную команду и подать заявку. Команды играют в составе шести игроков, допускаются смешанные составы (количество замен и болельщиков не ограниченно).  

В программе: турнир по волейболу, дартсу, гиревому спорту, настольным играм; развлекательная программа от группы поддержки; викторины для участников и болельщиков; вручение призов от Звезды Российского волейбола. 

Турнир – благотворительный. Участвуя в нем, вы помогаете детям - приюту для детей-сирот «Гнёздышко» (Московская область, г. Озёры). 

Для регистрации в турнире достаточно отправить письмо по адресу volleyball@sovsport.ru, в котором будут указаны:

- Название компании

- Перечисление участников команды (ФИО, дата рождения)

- Название команды

- Тренер/капитан

- Контактное лицо

- Руководитель компании

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