Началась регистрация команд-участниц турнира за Кубок «Советского Спорта».

Напомним, что в Москве 11 декабря состоится Всероссийский волейбольный турнир «II Кубок газеты Советский Спорт». В турнире сможет принять участие абсолютно любая команда из любого региона России, а также из стран ближнего зарубежья. Список команд пополняется с каждым днём. Организаторы мероприятия: газета «Советский Спорт» и Спортивное агентство «Лига Виктори».

Для участия необходимо сформировать волейбольную команду и подать заявку. Команды играют в составе шести игроков, допускаются смешанные составы (количество замен и болельщиков не ограниченно).



В программе: турнир по волейболу, дартсу, гиревому спорту, настольным играм; развлекательная программа от группы поддержки; викторины для участников и болельщиков; вручение призов от Звезды Российского волейбола.



Турнир – благотворительный. Участвуя в нем, вы помогаете детям - приюту для детей-сирот «Гнёздышко» (Московская область, г. Озёры).



Для регистрации в турнире достаточно отправить письмо по адресу volleyball@sovsport.ru, в котором будут указаны:

- Название компании



- Перечисление участников команды (ФИО, дата рождения)

- Название команды

- Тренер/капитан

- Контактное лицо

- Руководитель компании