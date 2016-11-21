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Никита Кацалапов: Нам не хватило прокатов, чтобы показать свою готовность на все сто

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Олимпийский чемпион Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, оценил выступление пары на пятом этапе «Гран-при» Cup of China.

На своем первом турнире в сезоне Синицина и Кацалапов показали четвертый результат по сумме короткой и произвольной программ, получив от судей 171,94 балла.

«Выступление в Пекине оцениваем достаточно неплохо, потому что из-за того, что я много лечился, лечил плечи, нам не хватило прокатов, соревновательного опыта, чтобы показать свою готовность на все сто. Тем не менее мы не останавливались, делали то, что можно было делать, что разрешали врачи. На этом Гран-при выступили более-менее чисто, постарались показать то, что можем делать на сегодня. В целом своим выступлением мы удовлетворены», – приводит слова Кацалапова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Теперь Синицина и Кацалапов выступят на шестом этапе «Гран-при» NHK Trophy, который пройдет 25-27 ноября в Саппоро.

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