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Создана cборная Крыма по футболу

Источник:  Крымский футбольный союзКомментарии

18 ноября состоялось заседание Президиума Крымского футбольного союза, на котором было принято решение о создании футбольной сборной команды Республики Крым.

Главным тренером сборной Крыма назначен бывший игрок и тренер клуба «Таврия» (Симферополь) Валерий Петров. В состав сборной войдут 30 человек: 24 футболиста и 6 сотрудников.

Первый учебно-тренировочный сбор сборная Крыма по футболу проведет со 2 по 10 декабря 2016 года в Евпатории на спортивном комплексе «Арена-Крым».

Презентация сборной команды Крыма состоится в рамках Первого Крымского футбольного Форума, который пройдет в Симферополе 9 декабря 2016 года.

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