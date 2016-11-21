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Картер набрал 600 очков в НХЛ

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Форвард «Лос-Анджелеса» Джефф Картер достиг отметки в 600 очков в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (3:2) 31-летний канадец сделал дубль и результативную передачу, после чего на его счету стало 601 (316+285) очко в 815 матчах.

Напомним, Картер дебютировал в НХЛ в сезоне 2005/2006, в составе «Филадельфии». Летом 2011 года форварда обменяли в «Коламбус», а по ходу следующего сезона он стал игроком «Лос-Анджелеса».

В составе «королей» Картер дважды выигрывал Кубок Стэнли (2012, 2014), а в 2014 году он также стал олимпийским чемпионом Сочи.

Добавим, что в нынешнем сезоне Картер набрал 17 (9+8) очков в 20 матчах.

Матч

Анахайм - Лос-Анджелес - 2:3 (0:0, 0:3, 2:0)

Голы:

Даути (Картер), 22:15 (0:1). Картер (Тоффоли, Пирсон), 32:21 (0:2 - бол.). Картер (Даути, Мартинес), 33:35 (0:3 - бол.). Верметт (Линдхольм), 43:34 (1:3). Ракелль (Сильверберг, Линдхольм), 48:36 (2:3 - бол.).

Место и дата

21 ноября 04:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция

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