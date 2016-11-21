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WADA отказалось принять от России 300 тысяч долларов

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не примет от России 300 тысяч долларов в качестве финансовой поддержки, заявил глава финансовой комиссии организации Франческо Риччи-Битти.

«С учетом того, что произошло, это было верным решением», - сказал Риччи-Битти.

Ранее Международный олимпийский комитет принял решение выделить дополнительные 500 тысяч долларов Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена на расследование допинговых проблем. 

Первый доклад Макларена о допинге в российском спорте привел к отстранению паралимпийцев РФ от участия в Играх-2016. Санкции также были применены к ряду представителей нашей страны в отдельных олимпийских дисциплинах. ВФЛА по-прежнему не восстановлена в правах, и российские легкоатлеты не имеют права участвовать в международных соревнованиях. Вчера стало известно, что вторая часть доклада Макларена будет опубликована 9 декабря. 

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