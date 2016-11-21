WADA отказалось принять от России 300 тысяч долларов

Директор мордовской школы спортивной ходьбы: Мы не признаем, что Чегин виноват. Для нас он всегда остается героем

Директор мордовской школы спортивной ходьбы Вера Начаркина сказала, что не осуждает тренера Виктора Чегина. Напомним, что Чегин был дисквалифицирован за применение допинга.