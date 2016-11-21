Легков из-за простуды может пропустить первый этап Кубка мира
Старший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков сообщил, что олимпийский чемпион Александр Легков из-за простуды может пропустить первый этап Кубка мира.
- Саша неважно себя почувствовал после пятничной гонки, - сообщил Перевозчиков ТАСС. - Он простыл, поэтому не выступал ни в субботу, ни в воскресенье, его участие на первом этапе Кубка мира под вопросом. Но если Легков сумеет восстановиться, то мы обязательно заявим его. Сезон только начинается, ничего страшного не произошло.
Первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет с 26 по 27 ноября в финском Куусамо.
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