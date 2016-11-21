Легков из-за простуды может пропустить первый этап Кубка мира

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Анфиса Резцова: Легкову бы в тренеры пойти, а он все туда же... В депутаты Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова не считает необходимым привлекать в российский спорт иностранных тренеров.

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Выключите «Санта-Барбару»! Sovsport.ru продолжает следить за сагой о российском допинге - бесконечной, как сериал «Санта-Барбара».

Александр Легков: Какой-то Карабас-Барабас портит нервы своими заявлениями о допинге Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков прокомментировал слова бывшего главы антидопинговой лаборатории в Москве Григория Родченкова о применении спортсменом допинга.

Александр Легков: Перепроверка допинг-проб – это политика. На Россию пытаются давить любыми путями Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал ситуацию с перепроверкой допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх.

Александр Легков: Я готов подать в суд на Родченкова, если это потребуется Чемпион Олимпиады-2014 российский лыжник Александр Легков заявил, что готов подать в суд на экс-главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который обвинил его в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи.

«Обвинения Родченкова в допинге – полный маразм!» Ответ олимпийских чемпионов В пятницу прошла пресс-конференция олимпийских чемпионов Сочи Александра Легкова и Александра Зубкова, обвиненных в применении допинга.

Александр Легков: Обвинения Родченкова в применении допинга – это политические игры против России Чемпион Олимпиады-2014 российский лыжник Александр Легков заявил, что обвинения в том, что российские спортсмены употребляли допинг на Олимпиаде в Сочи - это политическая игра, направленная против России.

Александр Легков: Надо быть чокнутым, чтобы принимать допинг во время Олимпиады Чемпион Олимпиады-2014 российский лыжник Александр Легков заявил, что нужно быть умалишенным, чтобы принимать допинг во время Олимпийских игр.

Александр Легков: Обвинения Родченкова – это абсурд, я честно выиграл Олимпиаду Чемпион Олимпиады-2014 российский лыжник Александр Легков заявил, что обвинения в том, что он употреблял допинг на Олимпиаде в Сочи, безосновательны.

Александр Легков: Мутко прав, это информационная атака на Россию Российский лыжник, Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков высказал свое мнение по поводу сообщений о возможном применении российскими спортсменами допинга перед Олимпиадой.

Александр Легков: Наши спортсмены на Олимпиаде выступали честно. Обвинения в применении допинга – это бред Российский лыжник, Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков высказал свое мнение по поводу сообщений о возможном применении российскими спортсменами допинга перед Олимпиадой.

Александр Легков: Я спокоен за себя на 300 процентов Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что он вместе с другими спортсменами принимал допинг.