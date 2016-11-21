У «Луча-Энергии» появился новый спонсор
Новым спонсором «Луча-Энергии»
стал «Восточный экспресс банк», сообщает PrimaMedia.ru.
«Восточный экспресс банк» имеет взаимоотношения с ФК «Луч-Энергия». Более точная информация будет озвучена на официальной пресс-конференции», – приводит издание слова представителя пресс-службы банка.
Отметим, что логотип нового спонсора появился на форме «Луча-Энергии» в матче 23-го тура ФНЛ с «Шинником» (1:0).
Ранее сообщалось о финансовых трудностях «Луча-Энергии», который, тем не менее, идет на седьмом месте в ФНЛ, отставая на пять очков от зоны стыковых матчей.
В заключительном туре перед зимним перерывом 26 ноября «Луч-Энергия» примет «Тюмень» на стадионе «Динамо» во Владивостоке.
Матч
Луч-Энергия - Шинник - 1:0 (1:0)
Голы
Столбовой 10 (1:0).
Состав
Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов, Грицаенко, Голубев, Попов, Машнев (Кашкавал, 90), Ребко, Носов (Пономаренко, 55), Килин (Белоногов, 85), Гриднев, Столбовой (Гордиенко, 73)
Шинник: Яшин, Евсеев, Гоцук, Царикаев (Мугинов, 78), Чистяков, Ятченко (Цховребов, 85), Нетфуллин (Подоляк, 68), Сиротов, Султонов (Ослоновский, 76), Низамутдинов, Земсков
Предупреждения:
нет - Нетфуллин, 19; Мугинов, 80; Царикаев, 80
Судья:
Тимур Арсланбеков (Россия)
Место и дата
19 ноября 09:20, Динамо, Онлайн-трансляция