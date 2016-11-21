У «Луча-Энергии» появился новый спонсор

Новым спонсором «Луча-Энергии» стал «Восточный экспресс банк», сообщает PrimaMedia.ru.

«Восточный экспресс банк» имеет взаимоотношения с ФК «Луч-Энергия». Более точная информация будет озвучена на официальной пресс-конференции», – приводит издание слова представителя пресс-службы банка.

Отметим, что логотип нового спонсора появился на форме «Луча-Энергии» в матче 23-го тура ФНЛ с «Шинником» (1:0).

Ранее сообщалось о финансовых трудностях «Луча-Энергии», который, тем не менее, идет на седьмом месте в ФНЛ, отставая на пять очков от зоны стыковых матчей.

В заключительном туре перед зимним перерывом 26 ноября «Луч-Энергия» примет «Тюмень» на стадионе «Динамо» во Владивостоке.