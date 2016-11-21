Юрист: Подать апелляцию на решение УЕФА может только сам Еременко

Адвокат Артем Пацев, представляющий интересы Романа Еременко сообщил, что подать апелляцию на отстранение от футбола может только сам полузащитник, а не клуб ЦСКА.

- Мотивировочная часть, насколько мне известно, еще не получена, - сказал Пацев «Р-Спорт». - По правилам подавать апелляцию может та сторона, которая участвовала в деле. Дело звучит как «УЕФА против Романа Еременко», то есть, апелляцию здесь может подавать лишь сам футболист. Сроки получения мотивировочной части могут быть различными - может, неделя, а может, месяц.

Напомним, 18 ноября УЕФА дисквалифицировал игрока на два года за употребление кокаина. Допинг-проба, в которой был обнаружен наркотик, была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).