Энди Маррэй: Я осознаю, как сложно будет удержаться на первом месте
Первая ракетка мира
Энди Маррэй высказался о своих перспективах сохранить лидерство в рейтинге ATP.
В воскресенье 29-летний британец победил серба Новака Джоковича (6:3, 6:4) в финале Итогового турнира года в Лондоне и впервые в карьере завершил год на первом месте в рейтинге.
«Очевидно, что я постараюсь остаться первой ракеткой мира, – приводит слова Маррэя официальный сайт ATP. – Мне пришлось приложить огромные усилия, чтобы подняться на первое место. И конечно, мне бы хотелось остаться на нем. Я осознаю, что после такого отличного сезона сделать это будет крайне сложно.
В ближайшие несколько лет я постараюсь добиться максимально возможных результатов. Ведь я не вечный. Я не смогу играть так много и на таком уровне, когда мне будет лет 35. Молодые ребята прибавляют и становятся все лучше».
Отметим, что в 2016 году Маррэй одержал 78 побед при девяти поражениях, при этом в 24 последних матчах он неизменно побеждал.
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Джокович Н. (Сербия) - 6:3, 6:4
Место и дата
20 ноября 21:00, , Онлайн-трансляция