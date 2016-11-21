Энди Маррэй: Я осознаю, как сложно будет удержаться на первом месте

Первая ракетка мира Энди Маррэй высказался о своих перспективах сохранить лидерство в рейтинге ATP.

В воскресенье 29-летний британец победил серба Новака Джоковича (6:3, 6:4) в финале Итогового турнира года в Лондоне и впервые в карьере завершил год на первом месте в рейтинге.

«Очевидно, что я постараюсь остаться первой ракеткой мира, – приводит слова Маррэя официальный сайт ATP. – Мне пришлось приложить огромные усилия, чтобы подняться на первое место. И конечно, мне бы хотелось остаться на нем. Я осознаю, что после такого отличного сезона сделать это будет крайне сложно.

В ближайшие несколько лет я постараюсь добиться максимально возможных результатов. Ведь я не вечный. Я не смогу играть так много и на таком уровне, когда мне будет лет 35. Молодые ребята прибавляют и становятся все лучше».

Отметим, что в 2016 году Маррэй одержал 78 побед при девяти поражениях, при этом в 24 последних матчах он неизменно побеждал.