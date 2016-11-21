Сергей Светлов: Если судейство будет либеральным, у ЦСКА есть шанс в матче со СКА

Олимпийский чемпион Сергей Светлов рассказал, чего ждет от матча регулярного чемпионата НХЛ СКА – ЦСКА.

– Жду очень активной игры от всех четырех троек СКА, каждая из которых может стать лидером, – сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru. – С этой точки зрения армейцам Москвы, у которых забивающих звеньев – два или, с некоторыми оговорками, три, предстоит очень трудный поединок.

– В чем ресурсы ЦСКА в плане тактики?

– На мой взгляд, армейцам Москвы нужно будет пройти по очень тонкой грани. С одной стороны, они попытаются навязать сопернику жесткий, вязкий, атлетичный хоккей. С другой стороны, их важнейшая задача – избежать удалений. На самом деле, где-то это противоречащие друг другу задачи.

Учитывая тактику ЦСКА, многое будет зависеть от того, на какую высоту окажется поднята судейская планка. Если арбитраж будет либеральным, с минимумом удалений, то шансы у ЦСКА есть.

Напомним, матч ЦСКА – СКА пройдет 21 ноября в Санкт-Петербурге. Начало – 19:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча