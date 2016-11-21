Гендиректор «Амкара»: Клуб рассматривает предложение «Спартака» по Селихову

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что пермский клуб рассматривает вариант «Спартака» по вратарю Александру Селихову.

- Не вижу его сегодня в Перми, поэтому, может быть, он в Москве. «Амкар» просматривает предложение «Спартака», но рассматриваются и другие. Просто «Спартак» более конкретный клуб в этом смысле, - сказал Резвухин ТАСС.

В текущем сезоне 22-летний Александр Селихов провел 15 матчей за «Амкар», в которых пропустил десять мячей. Восемь раз он отыграл «на ноль».

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Амкар» идет на седьмом месте, имея в активе 21 очко.