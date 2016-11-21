Бой Галиева станет вторым главным событием турнира MixFace: Харитонов - Беззера

Известный российский боец, один из самых уникальных и талантливых спортсменов, двукратный чемпион мира по боевому самбо Венер Галиев по прозвищу «Башкир» из Екатеринбурга выйдет на ринг против молодого бразильца Марсио Андраде по прозвищу «Бог войны».

Звездный 41-летний «Башкирец» Венер Галиев выступает в легкой категории до 70 кг, имеет сегодня значительный послужной список в ММА из 27 побед (11 нокаутов). Начинал свой путь в профессиональный спорте с греко-римской борьбы, затем увлекся боевым самбо и смешанными дисциплинами.

28-летний Андраде выступает на профессиональной арене с 2007 года, имеет в активе 14 побед (3 нокаута).

Поединок состоится 3 декабря в Екатеринбурге и станет вторым главным событием турнира MixFace, в котором заявлен супер-бой Сергея Харитонова против бразильца Франциссо Сандро да Силва Беззера.