Александр Барков: «Флорида» должна взять за ориентир игру с «Рейнджерс»

Форвард «Флориды» Александр Барков оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:2 Б).

«Считаю, что во втором и третьем периоде мы играли так, как должны играть в будущем.

Мы действовали против очень сильной команды, одной из лучших, на мой взгляд, в лиге и теперь должны взять эту игру для себя за ориентир», – приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.

Напомним, по ходу матча «Флорида» дважды отыгрывалась в счете, а в серии послематчевых буллитов победу «пантерам» принесли голы Винсента Трочека и Баркова.

«Флорида» занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, набрав 21 очко в 19 матчах.