Александр Барков: «Флорида» должна взять за ориентир игру с «Рейнджерс»
Форвард «Флориды»
Александр Барков оценил игру команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс»
(3:2 Б).
«Считаю, что во втором и третьем периоде мы играли так, как должны играть в будущем.
Мы действовали против очень сильной команды, одной из лучших, на мой взгляд, в лиге и теперь должны взять эту игру для себя за ориентир», – приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.
Напомним, по ходу матча «Флорида» дважды отыгрывалась в счете, а в серии послематчевых буллитов победу «пантерам» принесли голы Винсента Трочека и Баркова.
«Флорида» занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, набрав 21 очко в 19 матчах.
Матч
Рейнджерс - Флорида - 2:3 Б. (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Крейдер (Стаал, Степан), 13:15 (1:0). Яндл (Барков, Трочек), 34:43 (1:1 - бол.). Зибанежад (Зукарелло, Весей), 41:45 (2:1). Экблад (Киндль, Трочек), 47:54 (2:2).
Победный буллит:
Трочек - 2:3.
Место и дата
21 ноября 01:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция