Гаджи Гаджиев: Не хочется отпускать Селихова, но приходится из-за проблем с финансами

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что продажа вратаря Александра Селихова поможет клубу выбраться из трудной финансовой ситуации.

- Наверное, Селихов сейчас проходит медосмотр в Москве, но пока идут переговоры. Тренеру всегда тяжело отпускать таких футболистов. Но у клуба тяжело с финансами, поэтому приходится, - сказал Гаджиев ТАСС.

В текущем сезоне 22-летний Александр Селихов провел 15 матчей за «Амкар», в которых пропустил десять мячей. Восемь раз он отыграл «на ноль».

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. «Амкар» идет на седьмом месте, имея в активе 21 очко.