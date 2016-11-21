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Максим Власов: В таких боях, как Ковалев - Уорд, не надо рассчитывать на победу по очкам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Не исключаю, что результат боя Ковалев-Уорд был, отчасти, политическим. Хоть Сергей и живет постоянно в Америке, но он все равно остается для них русским. Возможно, боксировать в статусе чемпиона с американцем на его территории нужно было агрессивнее, так как он делал в бою с Хопкинсом. Тогда Сергею было нечего терять, он был мотивирован и бил жестко, раскрепощенно», - прокомментировал итог боя Ковалев-Уорд интерконтитентальный чемпион IBO в первом тяжелом весе Максим Власов.

В боях такого уровня не надо рассчитывать на победу по очкам, нужно «приколачивать» соперника, что всегда Ковалев и делал. А здесь было ощущение, что Сергей боялся устать, и в результате чего недостаточно напирал, где-то даже прогуливался по рингу. В последних раундах он позволил Уорду больше свободы действий, чем это следовало бы делать. 

Уверен, что исход боя послужит встряской для Ковалева. Он уникальный боксер. Отдаю должное его скорострельности, неожиданности и точности ударов. Но в последние время он стоит на месте как профессионал, и не прибавляет в технике, атакует однообразно «двойками». Считаю, что последний тренер ему ничего не дал в техническом плане, Сергей стоит на одном уровне, а этого в большом боксе недостаточно. Сейчас у него сейчас появится сильная мотивация вернуть себе титулы, и он продемонстрирует еще нам нового, более жесткого и агрессивного «Крашера». 

3 декабря российский боксер первого тяжелого веса Максим Власов проведет бой в Москве против Рахима Чахкиева. На кону предстоящей встречи будет стоять пояс Интерконтинентального чемпиона WBA.

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