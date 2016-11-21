Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Динамо Москва
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Терек- : -Томь
Футбол  Вест Бромвич- : -Бёрнли
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Головин, Жемалетдинов и Тигиев - претенденты на звание лучшего молодого игрока 2016 года

Источник:  Детская футбольная лигаКомментарии

Стали известны претенденты на ежегодную национальную премию «Первая пятерка», вручаемую лучшему молодому футболисту года в РФПЛ, сообщает официальный сайт ДФЛ.

В список претендентов на звание лучшего молодого игрока 2016 года вошли Игорь Безденежных («Уфа», Уфа), Александр Головин (ЦСКА, Москва), Дмитрий Ефремов («Оренбург», Оренбург), Рифат Жемалетдинов («Локомотив», Москва - «Рубин», Казань), Георгий Тигиев («Анжи», Махачкала).  

Премия учреждена Детской футбольной лигой в 2002 году. Лауреат определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители российского футбола, клубов, тренеры, эксперты, журналисты. В разные годы престижной наградой отмечались Александр Кержаков и Владимир Быстров (оба - «Зенит», Санкт-Петербург), Динияр Билялетдинов и Алексей Миранчук (оба - «Локомотив», Москва), Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Константин Базелюк (все - ЦСКА, Москва), Роман Шишкин и Павел Яковлев («Спартак», Москва - «Крылья Советов», Самара), Кирилл Комбаров и Александр Кокорин («Динамо», Москва), Эльмир Набиуллин («Рубин», Казань).


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рифат Жемалетдинов: Все топ-клубы очень тяжело с «Ростовом» играютНападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ростовом», который состоится в рамках 14 тура чемпионата России.Дзагоев, Фернандес и В. Березуцкий тренируются по индивидуальной программеПосле трех дней выходных ЦСКА возобновил тренировки. Часть футболистов работала индивидуально.Фернандо – лучший! Итоги 13-го тура премьер-лигиФернандо – лучший! Итоги 13-го тура премьер-лиги«Советский спорт» подводит статистические итоги 13-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.Ткачук вызван в сборную России, Березуцкий, Фернандес и Головин пропустят сборПолузащитник «Рубина» Денис Ткачук вызван в сборную России на подготовку к товарищеским матчам с Катаром и Румынией.Александр Головин: Осадок после таких матчей, как со «Спартаком», всегда остаетсяПолузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от матча с «Монако» в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов.Станислав Черчесов: У Акинфеева в матче со «Спартаком» была не ошибка, а просчетСтанислав Черчесов: У Акинфеева в матче со «Спартаком» была не ошибка, а просчетГлавный тренер сборной России прокомментировал состав национальной команды на контрольные матчи с Катаром и Румынией.Валерий Масалитин: Только один футболист соответствует уровню ЦСКАВалерий Масалитин: Только один футболист соответствует уровню ЦСКАБывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин подвел итоги поражения армейцев в матче 12-го тура РФПЛ от «Спартака» (1:3).Дмитрий Ефремов: «Оренбург» упустил очки в матче с «Зенитом»Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов подвел итоги матча 11-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:1) на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.Дмитрий Булыкин: Миранчук в матче «Локомотив» – ЦСКА выглядел лучше ГоловинаБывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что полузащитник «железнодорожников» Алексей Миранчук выглядел лучше армейца Александра Головина в матче между этими командами в 11-м туре чемпионата России.Головин не попал в десятку лучших молодых футболистов ЕвропыПолузащитник ЦСКА Александр Головин не попал в десятку лучших молодых игроков 2016 года в Европе, сообщает BFMTV. Награду получил полузащитник «Баварии» и сборной Португалии Ренату Саншеш.Николай Кипиани: У многих в «Локо» так было: не продлил контракт — не играешьНиколай Кипиани: У многих в «Локо» так было: не продлил контракт — не играешьЭкс-нападающий «Локомотива» Николай Кипиани рассказал, как уходил из клуба, о карьере на Кипре и дерби с ЦСКА.Бурлак и Жемалетдинов провели мастер-класс для учеников гимназииЗащитник «Рубина» Тарас Бурлак и нападающий команды Рифат Жемалетдинов посетили казанскую гимназию №3 Кировского района, чтобы провести мастер-класс для 8-го «А», сообщает официальный сайт клуба.Александр Головин: Мы отдали инициативу «Монако»Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире «Матч ТВ» прокомментировал ничью своей команды в матче с «Монако».Дмитрий Ефремов: Если «Оренбург» сохранит место в РФПЛ, то, возможно, и останусь в клубеВыступающий за «Оренбург» на правах аренды полузащитник Дмитрий Ефремов не исключает возможности остаться в клубе дольше, чем на один сезон, при условии, что команда будет и дальше играть в Российской футбольной премьер-лиге.Георгий Тигиев: По итогам сезона хотим занять место в первой восьмеркеЗащитник «Анжи» Георгий Тигиев рассказал о целях команды на сезон.Александр Головин: Обидно терять Еременко, но надо работать дальшеПолузащитник ЦСКА Александр Головин высказался об отстранении одноклубника Романа Еременко.Рифат Жемалетдинов: Фразу про машину Котов изменил и выдернул из контекстаПолузащитник «Рубина» Рифат Жемалетдинов - о словах экс-спортивного директора «Локомотива» Кирилла Котова.Рифат Жемалетдинов: Почему у меня должна была закружиться голова?Рифат Жемалетдинов: Почему у меня должна была закружиться голова?Перед матчем корреспондент «Советского спорта» поговорил с нападающим сборной и «Рубина» Рифатом Жемалетдиновым.Золотые мальчики. «ССФ» о молодых российских талантахЗолотые мальчики. «ССФ» о молодых российских талантах«ССФ» представляет талантливых игроков, которые с недавних пор играют в своих клубах важную роль.Головин вошел в список 50 лучших молодых игроков по версии FourFourTwoПолузащитник ЦСКА Александр Головин включен изданием FourFourTwo в список 50 лучших молодых игроков мира.

Дмитрий Ефремов
Дмитрий Ефремоввсе новости
Георгий Тигиев
Георгий Тигиеввсе новости
Александр Головин
Александр Головинвсе новости
Рифат Жемалетдинов
Рифат Жемалетдиноввсе новости

Cпецпредложение