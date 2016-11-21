Головин, Жемалетдинов и Тигиев - претенденты на звание лучшего молодого игрока 2016 года
Стали известны претенденты на ежегодную национальную премию «Первая пятерка», вручаемую лучшему молодому футболисту года в РФПЛ, сообщает официальный сайт ДФЛ.
В список претендентов на звание лучшего молодого игрока 2016 года вошли Игорь Безденежных («Уфа», Уфа), Александр Головин (ЦСКА, Москва), Дмитрий Ефремов («Оренбург», Оренбург), Рифат Жемалетдинов («Локомотив», Москва - «Рубин», Казань), Георгий Тигиев («Анжи», Махачкала).
Премия учреждена Детской футбольной лигой в 2002 году. Лауреат определяется путем голосования, в котором принимают участие руководители российского футбола, клубов, тренеры, эксперты, журналисты. В разные годы престижной наградой отмечались Александр Кержаков и Владимир Быстров (оба - «Зенит», Санкт-Петербург), Динияр Билялетдинов и Алексей Миранчук (оба - «Локомотив», Москва), Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Константин Базелюк (все - ЦСКА, Москва), Роман Шишкин и Павел Яковлев («Спартак», Москва - «Крылья Советов», Самара), Кирилл Комбаров и Александр Кокорин («Динамо», Москва), Эльмир Набиуллин («Рубин», Казань).