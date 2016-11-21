Сильвио Берлускони: У нас с Монтеллой разный взгляд на тактику

Президент «Милана» Сильвио Берлускони после матча 13-го тура серии A с «Интером» (2:2) высказался о тактике главного тренера команды Винченцо Монтеллы.

«Дерби закончилось справедливым результатом. Хотя очень обидно, что все решилось на последней минуте, потому что мы рассчитывали на то, что будем единолично занимать второе место. Теперь мы делим его с «Ромой». Но это была неплохая игра.

Я хвалил Монтеллу за второе место, при этом у нас разный взгляд на тактику команды. Я убежден, что настоящая модель «Милана», которая позволяла нам оставаться самым успешным клубом на протяжении 30 лет, – это схема с одним атакующим полузащитником и двумя форвардами. Я настаивал, что именно она позволит нам двигаться вперед, а не схема с двумя вингерами», – приводит Football Italia слова Берлускони.

Напомним, «Милан» дважды вел в счете по ходу матча, но «Интер» смог уйти от поражения, забив второй гол на 90-й минуте. У «Милана» дубль сделал Сусо, голы «Интера» на счету Антонио Кандревы и Ивана Перишича.

«Милан» набрал 26 очков в 13 матчах и отстает на семь очков от лидирующего «Ювентуса».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча