Россия попала в четвертую корзину при жеребьевке Евробаскета-2017
Определился состав корзин при жеребьевке мужского чемпионата Европы, церемония которой пройдет завтра в Стамбуле, сообщает официальный сайт РФБ.
На Евробаскете-2017 выступят 24 команды, которые будут разбиты на 4 группы по 6 сборных в каждой. Состав корзин был определен с учетом результатов выступлений на последних турнирах.
Первая корзина: Испания, Литва, Франция, Сербия
Вторая корзина: Греция, Италия, Чехия, Латвия
Третья корзина: Хорватия, Израиль, Турция, Финляндия
Четвертая корзина: Россия, Словения, Венгрия, Грузия
Пятая корзина: Германия, Бельгия, Польша, Черногория
Шестая корзина - Исландия, Великобритания, Украина, Румыния.
Напомним, что Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября следующего года в четырех странах – Турции, Финляндии, Израиле и Румынии. На прошлой неделе было объявлено, что Россия стала партнером Турции, и, следовательно, эти две сборные сыграют в одной группе.