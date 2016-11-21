Зибанежад пропустит 6-8 недель из-за перелома малой берцовой кости
Форвард «Рейнджерс»
Мика Зибанежад получил перелом ноги в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой»
(2:3 Б) и выбыл на срок до двух месяцев.
Швед получил травму на 41-й секунде овертайма после того, как неудачно врезался в борт во время борьбы с форвардом «Флориды» Райлли Смитом. В результате столкновения с бортом нога Зибанажада подвернулась, и он сломал малую берцовую кость.
«Каждая команда сталкивается с травмами, и мы не ждем, что будем чем-то отличаться от других. В такие моменты любой тренер говорит, что это шанс для других получить больше игрового времени. Мы уверены в наших игроках: любой, кого бы мы ни поставили, поработает на команду», – сказал главный тренер «Рейнджерс» Ален Виньо.
Отметим, что на счету Зибанежада 15 (5+10) очков в 19 матчах при показателе полезности «+1» и шести минутах штрафа.
Матч
Рейнджерс - Флорида - 2:3 Б. (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Крейдер (Стаал, Степан), 13:15 (1:0). Яндл (Барков, Трочек), 34:43 (1:1 - бол.). Зибанежад (Зукарелло, Весей), 41:45 (2:1). Экблад (Киндль, Трочек), 47:54 (2:2).
Победный буллит:
Трочек - 2:3.
Место и дата
21 ноября 01:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция