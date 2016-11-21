Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запустило сервис по проверке медицинских препаратов на наличие запрещенных веществ, сообщает официальный сайт организации.

«Российское антидопинговое агентство «РУСАДА», совместно с «Лабораторией медицинских информационных технологий «Элемент», запускает сервис, с помощью которого спортсмены и их окружение смогут самостоятельно проверить, входит ли субстанция в Запрещенный список, а также узнать, содержит ли медицинский препарат запрещенные в спорте субстанции», - говорится в сообщении РУСАДА.

На данном этапе сервис по проверке медицинских препаратов работает в тестовом режиме.