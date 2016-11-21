РУСАДА запустило сервис по проверке медицинских препаратов на наличие запрещенных веществ
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запустило сервис по проверке медицинских препаратов на наличие запрещенных веществ, сообщает официальный сайт организации.
«Российское антидопинговое агентство «РУСАДА», совместно с «Лабораторией медицинских информационных технологий «Элемент», запускает сервис, с помощью которого спортсмены и их окружение смогут самостоятельно проверить, входит ли субстанция в Запрещенный список, а также узнать, содержит ли медицинский препарат запрещенные в спорте субстанции», - говорится в сообщении РУСАДА.
На данном этапе сервис по проверке медицинских препаратов работает в тестовом режиме.
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