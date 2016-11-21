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FA предложит Саутгейту контракт на четыре года с зарплатой 1 миллионов фунтов

Источник:  The TelegraphКомментарии

Футбольная ассоциация Англии (FA) предложит исполняющему обязанности главного тренера национальной команды Гарету Саутгейту четырехлетний контракт, сообщает The Telegraph.

В понедельник у Саутгейта запланировано собеседование с главой FA Грегом Кларком, исполнительным директором Мартином Гленном и техническим директором Дэном Эшвортом. После этого трое названных чиновника вместе с бывшим тренером Ховардом Уилкинсоном и бывшим игроком сборной Грэмом Ле Со примут решение, будут ли на должность главного тренера «трех львов» рассматриваться другие кандидаты.

Впрочем, шансы на это невелики. Руководство ассоциации довольно работой Саутгейта и намерено предложить 46-летнему специалисту четырехлетний контракт с зарплатой в один миллионов фунтов. В Англии довольны, как под руководством Саутгейта развиваются молодые игроки.

Ожидается, что официально о назначении тренера будет объявлено 30 ноября.

Напомним, главный тренер молодежной сборной Англии Саутгейт стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии после отставки Сэма Эллардайса.

При Саутгейте Англия победила Мальту (2:0) и Шотландию (3:0) и сыграла вничью со Словенией (0:0).

В группе F отборочного турнира чемпионата мира Англия занимает первое место, опережая на два очка Словению.

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