FA предложит Саутгейту контракт на четыре года с зарплатой 1 миллионов фунтов
Футбольная ассоциация
Англии (FA) предложит исполняющему обязанности
главного тренера национальной команды Гарету Саутгейту четырехлетний контракт,
сообщает The Telegraph.
В понедельник у Саутгейта запланировано собеседование с главой FA Грегом Кларком, исполнительным директором Мартином Гленном и техническим директором Дэном Эшвортом. После этого трое названных чиновника вместе с бывшим тренером Ховардом Уилкинсоном и бывшим игроком сборной Грэмом Ле Со примут решение, будут ли на должность главного тренера «трех львов» рассматриваться другие кандидаты.
Впрочем, шансы на это невелики. Руководство ассоциации довольно работой Саутгейта и намерено предложить 46-летнему специалисту четырехлетний контракт с зарплатой в один миллионов фунтов. В Англии довольны, как под руководством Саутгейта развиваются молодые игроки.
Ожидается, что официально о назначении тренера будет объявлено 30 ноября.
Напомним, главный тренер молодежной сборной Англии Саутгейт стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Англии после отставки Сэма Эллардайса.
При Саутгейте Англия победила Мальту (2:0) и Шотландию (3:0) и сыграла вничью со Словенией (0:0).
В группе F отборочного турнира чемпионата мира Англия занимает первое место, опережая на два очка Словению.