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Непомнящий займет пост в РФС

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий сообщил, что займет одну из должностей в Российском футбольном союзе (РФС).

- Пока у нас была вводная беседа, по итогам которой я дал принципиальное согласие на работу в РФС. Подробности пока рассказать не могу. Это будет официальная должность, а не консультирующая, - сказал Непомнящий ТАСС. 

Напомним, что с 2008 по 2011 годы и с 2014 по 2016 годы Непомнящий был главным тренером «Томи». С 2012 по 2014 годы специалист работал в ЦСКА в должности советника президента клуба по спортивным вопросам.

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