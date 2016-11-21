ВИДЕО ДНЯ: Криштиану Роналду сцепился с Коке и назвал себя геем с большими деньгами

Форвард «Реала» Криштиану Роналду в диалоге с полузащитником «Атлетико» Коке назвал себя геем с большими деньгами, сообщает Lenta.ru.

В субботу во время матча примеры «Атлетико» – «Реал» (0:3) между Криштиану Роналду и Коке возникла стычка. Испанец обозвал португальца геем, на что игрок «Реала» ответил: «Да, я гей, зато у меня полно денег, ублюдок» («Maricón, pero con mucha pasta, cabrón»).

Напомним, Криштиану Роналду сделал хет-трик в ворота «Атлетико», обеспечив «Реалу» крупную победу.

На прошлой неделе 31-летний португалец подписал пожизненный спонсорский контракт с Nike на сумму 24 миллиона долларов.