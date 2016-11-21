ВИДЕО ДНЯ: Криштиану Роналду сцепился с Коке и назвал себя геем с большими деньгами
Форвард «Реала»
Криштиану Роналду в диалоге с полузащитником «Атлетико» Коке назвал себя
геем с большими деньгами, сообщает Lenta.ru.
В субботу во время матча примеры «Атлетико» – «Реал» (0:3) между Криштиану Роналду и Коке возникла стычка. Испанец обозвал португальца геем, на что игрок «Реала» ответил: «Да, я гей, зато у меня полно денег, ублюдок» («Maricón, pero con mucha pasta, cabrón»).
Напомним, Криштиану Роналду сделал хет-трик в ворота «Атлетико», обеспечив «Реалу» крупную победу.
На прошлой неделе 31-летний португалец подписал пожизненный спонсорский контракт с Nike на сумму 24 миллиона долларов.
Матч
Голы
Роналду 23 (0:1). Роналду 71 (0:2 - пен.). Роналду 77 (0:3).
Состав
Атлетико: Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Луис, Сауль, Коке, Карраско, Габи (Корреа, 60), Торрес (Гамейро, 61), Гризманн
Реал: Навас, Марсело, Варан, Карвахаль, Начо, Бэйл, Модрич, Васкес (Асенсио, 86), Иско (Бензема, 80), Ковачич, Роналду (Родригес, 84)
Предупреждения:
Габи, 26; Коке, 64; Годин, 70; Корреа, 84 - Роналду, 64; Васкес, 78
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
19 ноября 22:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция