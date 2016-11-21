Игорь Колыванов: Однозначно в этом году «Спартак» будет бороться за чемпионство

Экс-тренер «Уфы» Игорь Колыванов поделился впечатлениями от матча 14-го тура РФПЛ «Спартак» - «Амкар» (1:0).

- С «Амкаром» в принципе играть сложно. Это очень организованная команда. Гаджиев создал трудоспособный коллектив. Все ребята знают, что нужно делать на поле. Имея статус середняка, по турнирной таблице они забрались очень высоко.

Ну и потом, «Спартак» знал, что «Амкар» будет играть от обороны, выжидая свои моменты на контратаке. В первом тайме у них была возможность забить, когда случился выход один на один. Но у «Спартака» все-таки исполнители по классу чуть выше, а Глушаков не раз доказывал, что дальние удары у него, мягко говоря, недурно получаются. Считаю, что «Спартак» заслужил победу. Игра может быть не самая зрелищная была, но футболисты отработали как надо и в конечном счете взяли свои три очка.

Однозначно в этом году «Спартак» будет бороться за чемпионство и это не военная тайна. Но опять же, наряду с «Зенитом», который тоже в непростом матче обыграл «Крылья Советов».

Но надо еще какое-то время подождать. Я, например, считаю, что основную работу проделал Аленичев в начале сезона. Понятно, что неудачный старт в европейских кубках «приговорил» Дмитрия именно как тренера «Спартака». Каррера опытный специалист, работавший с Антонио Конте в «Ювентусе» и в сборной Италии. Главные испытания итальянца ждут весной. Вторая часть сезона обычно преподносит сюрпризы, - цитирует Колыванова «Спортфакт».

Напомним, что «Спартак» обыграл «Амкар» со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник красно-белых Денис Глушаков в компенсированное время матча. После этой игры в активе москвичей 34 очка, команда Массимо Карреры лидирует в чемпионате России. «Амкар», имея в активе 21 очко, остался на седьмом месте в турнирной таблице.