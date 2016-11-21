Геннадий Капшай: Надеюсь, что сборная России завоюет все «золото» чемпионата мира
Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Павлович Капшай прокомментировал готовность сборной России по ММА к предстоящему чемпионату мира в Макао.
«В этом году подготовку мы решили разбить на два крупных этапа. Первый российский тренировочный лагерь проходил с в Старом Осколе, куда были вызваны оба состава национальной команды, завоевавшей, напомню, все «золото» чемпионата Европы. Также на сборах к нам присоединилась команда Fedor Team и клуб «Александр Невский», сильнейшие бойцы из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
В настоящий момент первый состав сборной России проходит уже второй этап подготовки подготовку в Таиланде на базе клуба Fairtex. Хочу отметить очень хорошие условия и дружескую атмосферу, которая воодушевляет ребят. Главной целью завершающего этапа является акклиматизация и подгонка веса. Все спортсмены сборной подошли к предстоящему чемпионату мира в Макао в хорошей форме без травм, тренируются в прекрасном настроении. Есть все основания надеяться, что повторим результат чемпионата Европы и завоюем все «золото» чемпионата мира 2016.
Основной конкурент России на чемпионате мира, - как всегда, - сборная Казахстана, сильная, выученная и подготовленная команда. Другие сборные так же заметно прогрессируют. Сюрпризов ждем от китайской команды-хозяйки чемпионата мира. Вообще уровень ММА в мире заметно поднялся. Будут очень интересные бои. Думаю, многие их них могут украсить турниры международных профессиональных федераций». - добавил Капшай.
Чемпионат мира по ММА-2016 пройдет с 26 по 27 ноября в китайском Макао.