Геннадий Капшай: Надеюсь, что сборная России завоюет все «золото» чемпионата мира

Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Павлович Капшай прокомментировал готовность сборной России по ММА к предстоящему чемпионату мира в Макао.

«В этом году подготовку мы решили разбить на два крупных этапа. Первый российский тренировочный лагерь проходил с в Старом Осколе, куда были вызваны оба состава национальной команды, завоевавшей, напомню, все «золото» чемпионата Европы. Также на сборах к нам присоединилась команда Fedor Team и клуб «Александр Невский», сильнейшие бойцы из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

В настоящий момент первый состав сборной России проходит уже второй этап подготовки подготовку в Таиланде на базе клуба Fairtex. Хочу отметить очень хорошие условия и дружескую атмосферу, которая воодушевляет ребят. Главной целью завершающего этапа является акклиматизация и подгонка веса. Все спортсмены сборной подошли к предстоящему чемпионату мира в Макао в хорошей форме без травм, тренируются в прекрасном настроении. Есть все основания надеяться, что повторим результат чемпионата Европы и завоюем все «золото» чемпионата мира 2016.