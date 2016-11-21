На кону боя Власова с Чакхиевым - право боксировать за титул чемпиона мира по версии WBA

3 декабря российский боксер первого тяжелого веса Максим Власов (Самара), владеющий титулом интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской организации (IBO) проведет бой в Москве против олимпийского чемпиона Рахима Чахкиева.



«Контракт на бой подписан. Конечно, Чахкиев опасный оппонент, однако Максим голоден и не хочет упускать свое время. Это будет очень острое и очень интересное противостояние. Это «естественный отбор» среди российских крузеров. Бой очень важен для Власова. Ведь на кону предстоящей встречи с Чахкиевым будет стоять не только пояс Интерконтинентального чемпиона WBA, но и право в дальнейшем провести бой за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90, 892) по версии самой старейшей в мире федерации бокса WBA (1923г. основано) - сообщил Шамир Петросян, менеджер Максима Власова. - На сегодняшний день чемпионом мира является казахстанец Бейбут Шуменов, а россиянин Денис Лебедев теперь в статусе супер-чемпиона WBA в этом весе, так как владеет еще титулом IBF.



Недавний бой против Насименто был нужен Максиму больше для уверенности, но, по сути, - ничего не давал. Конечно в профессиональном боксе всегда есть опасность получить травму и упустить возможности. Но мы пошли на риск сознательно, так как команда Андрея Рябинского не давала окончательного ответа по бою с Чахкиевым. Когда же договорились с Насименто, то вопрос о бое с Чахкиевым стал острее на повестке дня и впоследствии решился положительно.

Сейчас Максим Власов приступил к подготовке у себя в Самаре под под руководством отличного тренера Виктора Петроченко», - добавил Петросян.



30-летний Максим Власов, недавно перешедший в первый тяжелый вес, имеет на счету 35 побед (18 нокаутом) и два поражения.

Рекорд 33-летнего Рахима Чахкиева насчитывае - 26 побед (19 нокаутом) и два поражения.

