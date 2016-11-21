Гроссмейстер Шипов: Карякин должен повторить подвиг Глушакова

Гроссмейстер и шахматный аналитик Сергей Шипов считает, что россиянин Сергей Карякин должен повторить «подвиг Глушакова» и победить норвежца Магнуса Карлсена в матче за звание чемпиона мира в одной из последних партий.

- Матч входит в решающую стадию. Сейчас шахматисты начнут уставать, нервничать. И здесь уже каждая ошибка имеет огромное значение. Сейчас, мне кажется, судьба короны решится как раз после одной такой ошибки и победы кого-то из шахматистов в одной единственной партии. Будет практически, как футбольные 1:0.

Это как в матче «Спартак» - «Амкар» накануне, где все решил единственный гол Дениса Глушакова на 91-й минуте. Вот и мы все ждем от Карякина подвиг Глушакова, - цитирует Шипова ТАСС.

Седьмая встреча между шахматистами, проходившая в Нью-Йорке, как и предыдущие шесть, завершилась вничью. Россиянин играл белыми фигурами. Соперники согласились на ничью после 33 хода. По итогам семи встреч счет равный – 3,5:3,5. Матч за звание чемпиона мира состоит из 12 партий.

Напомним, что «Спартак» вчера обыграл «Амкар» со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник красно-белых Денис Глушаков в компенсированное время матча.