Македонец Ставрев назначен на матч Лиги Европы «Зенит» - «Маккаби»
Македонская бригада арбитров во главе с Александаром Ставревым обслужит матч группового раунда Лиги Европы между «Зенитом» и тель-авивским «Маккаби».
Помогать Ставреву будут ассистенты – Марьян Кировски, Деян Костадинов. Дополнительными помощниками назначены Димитар Мецкаровски, Деян Якимовски, четвертый рефери – Никола Караколев. Матч пятого тура группы D «Зенит» - «Маккаби» состоится 24 ноября в Санкт-Петербурге.
Встречу между «Краснодаром» и австрийским «Зальцбургом» обслужит израильская бригада судей во главе с Лираном Лиани. Ассистентами будут Нисан Давиди и Давид Битон, дополнительными помощниками – Менаше Масиах и Эйтан Шмулевич, четвертым рефери – Орен Бурштейн. Игра группы I состоится тоже 24 ноября в Краснодаре.
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