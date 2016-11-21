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«Манчестер Юнайтед» продлит контракт со Смоллингом

Источник:  The SunКомментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время начнет переговоры с защитником Крисом Смоллингом по вопросу нового контракта.

Отмечается, что боссы «красных дьяволов» довольны выступлением игрока сборной Англии и предложат ему соглашение на улучшенных финансовых условиях.

Ранее сообщалось, что главный тренер команды Жозе Моуринью планирует обновить защитную линию команды, а именно, избавиться от Смоллинга, Фила Джонса, Маркоса Рохо и Люка Шоу.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник «МанЮнайтед» провел на клубном уровне 11 матчей и забил один гол, а его нынешний контракт с командой рассчитан до 2019 года.


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