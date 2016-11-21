«Манчестер Юнайтед» продлит контракт со Смоллингом

Патрис Эвра: Только такие, как Скоулз никогда не получали от главного тренера

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра поздравил с днем рождения экс-игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пола Скоулза с днем рождения.