«Манчестер Юнайтед» продлит контракт со Смоллингом
Руководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время начнет переговоры с защитником Крисом Смоллингом по вопросу нового контракта.
Отмечается, что боссы «красных дьяволов» довольны выступлением игрока сборной Англии и предложат ему соглашение на улучшенных финансовых условиях.
Ранее сообщалось, что главный тренер команды Жозе Моуринью планирует обновить защитную линию команды, а именно, избавиться от Смоллинга, Фила Джонса, Маркоса Рохо и Люка Шоу.
В нынешнем сезоне 26-летний защитник «МанЮнайтед» провел на клубном уровне 11 матчей и забил один гол, а его нынешний контракт с командой рассчитан до 2019 года.
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