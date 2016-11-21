Португалец Диаш назначен на матч Лиги чемпионов «Ростов» - «Бавария»
Главным арбитром на матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией» назначен португалец Артур Соареш Диаш, сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать ему будут соотечественники Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соареш. Арбитры за воротами – Жоау Пиньейру и Тьягу Мартинш. Четвертый рефери – Нуну Перейра.
Встреча «Ростов» - «Бавария» состоится 23 ноября в 20:00 мск в Ростове-на-Дону.
Матч
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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