Скаут «Манчестер Юнайтед» отправился в Мюнхен просматривать Алабу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует обновить защитную линию команды. Об этом сообщает издание The Sunday People.



По информации источника, португальский специалист заинтересован в услугах защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабы. Отмечается, что скаут «красных дьяволов» отправился в Германию для просмотра 24-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что минувшим летом на футболиста претендовал мадридский «Реал», однако, защитник сборной Австрии решил остаться в «Баварии» и продлить контракт с немецким клубом.



В нынешнем сезоне Алаба провел во всех турнирах 16 матчей, забил один гол и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с «Баварией» рассчитан до 2021 года.



