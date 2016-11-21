Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Динамо Москва
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Терек- : -Томь
Футбол  Вест Бромвич- : -Бёрнли
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Скаут «Манчестер Юнайтед» отправился в Мюнхен просматривать Алабу

Источник:  Sunday PeopleКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует обновить защитную линию команды. Об этом сообщает издание The Sunday People.

По информации источника, португальский специалист заинтересован в услугах защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алабы. Отмечается, что скаут «красных дьяволов» отправился в Германию для просмотра 24-летнего игрока.

Ранее сообщалось, что минувшим летом на футболиста претендовал мадридский «Реал», однако, защитник сборной Австрии решил остаться в «Баварии» и продлить контракт с немецким клубом.

В нынешнем сезоне Алаба провел во всех турнирах 16 матчей, забил один гол и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с «Баварией» рассчитан до 2021 года.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Селихов: Когда буду в «Спартаке»? Официально все объявятВратарь Александр Селихов заявил, что о его переходе в «Спартак» будет объявлено позже.Португалец Диаш назначен на матч Лиги чемпионов «Ростов» - «Бавария»Главным арбитром на матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией» назначен португалец Артур Соареш Диаш, сообщает официальный сайт УЕФА.«Манчестер Юнайтед» продлит контракт со СмоллингомРуководство «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время начнет переговоры с защитником Крисом Смоллингом по поводу нового контракта.«Ливерпуль» готов заплатить за Промеса 30 млн евро«Ливерпуль» готов заплатить за полузащитника «Спартака» Квинси Промеса около 30 миллионов евро, сообщает Daily Star.Андрей Червиченко: «Спартак» хочет купить Селихова, Смолова и еще одного игрокаАндрей Червиченко: «Спартак» хочет купить Селихова, Смолова и еще одного игрокаБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от домашней победы красно-белых над «Амкаром» (1:0).Селихов обойдется «Спартаку» в 3,5 миллиона евроПереход вратаря Александра Селихова из «Амкара» в «Спартак» обойдется красно-белым в 3,5 миллиона евро, сообщает «Спорт-Экспресс».Гендиректор «Амкара»: По Селихову есть предложение не только от «Спартака», но и еще от пары клубовГенеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин прокомментировал информацию, что вратарь пермяков Александр Селихов на следующей неделе подпишет контракт со «Спартаком».Селихов станет игроком «Спартака» в ближайший вторникВ следующий вторник вратарь «Амкара» Александр Селихов может подписать контракт со «Спартаком». Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».Красноречие Папы Карло. Почему «Боруссия» обыграла «Баварию»Красноречие Папы Карло. Почему «Боруссия» обыграла «Баварию»«Советский спорт» рассказывает, благодаря чему дортмундская «Боруссия» нанесла «Баварии» первое поражение в бундеслиге в этом сезоне.«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 230 млн евро«Манчестер Сити» готов заплатить за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси 230 миллионов евро, сообщает Daily Mirror.Срна согласовал условия контракта с «Барселоной»Защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна может стать игроком «Барселоны». Об этом сообщает испанские СМИ.Томас Тухель: Когда ты выходишь на ринг против «Баварии», то должен быть готов, что уйдешь с фингаломГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился впечатлениями после матча против «Баварии» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.Карло Анчелотти: Я доволен игрой, но не результатомГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против дортмундской «Боруссии» в чемпионате Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.Гол Обамеянга принес «Боруссии» победу над «Баварией»Гол Обамеянга принес «Боруссии» победу над «Баварией»«Боруссия» одержала победу над «Баварией» (1:0) в матче 11-го тура бундеслиги на стадионе «Сигнал Идуна Парк».«Боруссия» Д – «Бавария» - 1:0. Как это былоВ матче 11-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» примет мюнхенскую «Баварию».Когда Венгер смеется последним. Как «Арсенал» ушел от поражения в матче с «МЮ»Когда Венгер смеется последним. Как «Арсенал» ушел от поражения в матче с «МЮ»«Арсенал» сумел уйти от поражения в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед», отыгравшись в самой концовке встречи.«Манчестер Юнайтед» аннулировал билеты российских болельщиков на матч с «Зарей» в ОдессеРоссийские болельщики «Манчестер Юнайтед» не смогут посетить матч команды против луганской «Зари» в Лиге Европы. Напомним, что эта игра пройдет в Одессе.«У «Арсенала» не было никаких шансов». Моуринью и Венгер – о матче«У «Арсенала» не было никаких шансов». Моуринью и Венгер – о матчеПредставители «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» ответили на вопросы журналистов после окончания матча 12-го тура АПЛ.«Арсенал» на 89-й минуте ушел от поражения в матче с «МЮ»«Арсенал» на 89-й минуте ушел от поражения в матче с «МЮ»В матче 12-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью «Арсеналом». Итоговый счет матча – 1:1.«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Стартовые составыСтали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», которые сегодня встретятся в 12-м туре чемпионата Англии.

Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Давид Алаба
Давид Алабавсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы

Cпецпредложение