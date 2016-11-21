Месси предложили 100 миллионов, чтобы он не продлевал контракт с «Барселоной»
Форвард «Барселоны»
Лионель Месси получил предложение от одного не названного клуба, сообщает El Mundo.
По данным издания, аргентинцу пообещали 100 миллионов евро, если он откажется продлевать контракт с «Барселоной».
Клуб, который претендует на Месси, рассчитывает, что таким образом ему не придется выплачивать сумму отступных в размере 250 миллионов евро.
Ранее издание Marca сообщило о том, что форвард отказался продлевать контракт с клубом.
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2018 года.
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