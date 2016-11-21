«Милан» попытается приобрести Уилшера

Полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер может продолжить карьеру в чемпионате Италии.



Как сообщает Daily Star, на игрока сборной Англии претендует «Милан», который планирует осуществить его трансфер летом 2017 года. Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего футболиста были заинтересованы в «Барселоне», однако, игрок решил остаться в команде Арсена Венгера.



Отметим, что нынешний сезон полузащитник проводит за «Борнмут», сыграв за эту команду 9 матчей и не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает Уилшера в 23 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.