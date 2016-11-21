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Тайлер Бозак: Марнер много прыгает, когда забивает сам, и когда забивают другие

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Торонто» Тайлер Бозак высказался о своем партнере Митче Марнере, который проводит свой первый сезон в НХЛ.

«Он много прыгает, когда забивает сам, и когда забивают другие. Это заразительно. Здорово иметь такого игрока, это всех заводит. Надеюсь, мы еще не раз это увидим», – приводит слова Бозака официальный сайт НХЛ.

Отметим, что 19-летний Марнер набрал 16 (7+9) очков в 18 матчах при показателе полезности «–2» и 14 минутах штрафа.

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